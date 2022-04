Wie geht es eigentlich der Erde in Zeiten des Klimawandels?

Die Klimakrise hat uns fest im Griff. Wissenschafter fordern seit vielen Jahren entschlosseneres Handeln von der Politik ein. In Österreich soll ein Klimarat dazu beitragen, Maßnahmen zum Schutz des Klimas zu entwickeln.

In welchem Zustand ist die Erde im Moment, können wir das Klimaziel, die Erderwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen, noch erreichen? Was bringt der Klimarat? Was muss jeder einzelne zum Klimaschutz beitragen und was muss von der Politik vorgegeben werden? Antworten darauf hat Klimawissenschafterin Helga Kromp-Kolb im Gespräch mit Moderator Josef Kleinrath.