Grünen-Schelte wegen Ökostrom: "Länderchefs belügen sich ja selber"

Derzeit ist es so, dass der Bund einen stabilen Rahmen für die Energiewende geschaffen hat bis 2030. Wir haben ein Ausbauziel und das Geld dafür, aber die Länder setzen das nicht um. Es gibt insgesamt keine Ausbauziele der Länder, die mit dem Ausbauziel des Bundes kompatibel sind. Das größte Problem ist, dass die meisten Länder nicht einmal ansatzweise ausreichende Flächen für Windkraft und Photovoltaik ausgewiesen haben.



Es wird aber auch die Energieministerin kritisiert, etwa vom Dachverband Energie Österreich, dass es keinen Bundes-Ausbauplan gibt, wie die Energieproduktion von Morgen aussehen soll. Warum gibt es das nicht?

Energie ist laut Verfassung Angelegenheit der Länder, jedes Energiegesetz braucht deshalb eine Verfassungsmehrheit im Parlament. Was wir getan haben, ist eine stabile bundesweite Förderlandschaft zu schaffen. Es gibt durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) jedes Jahr garantiert bis 2030 bis zu einer Milliarde Euro. Wo die einzelnen Windräder und PV-Anlagen stehen, das müssen die Bundesländer festlegen und sich untereinander ausmachen wie das in Österreich aufgeteilt wird - und zwar am besten in der Landeshauptleutekonferenz. Die müssen sich endlich zusammensetzen und sich zu diesem Ziel verpflichten. Das haben sie bisher nicht getan. Und sie müssen sich dann genau überlegen, wo sie welche Anlagen hinstellen, die mit Österreichs Ausbauzielen übereinstimmen. Leider bemerke ich ein ziemlich großes Desinteresse bei den Landeshauptleuten. Ich höre, dass die Branchenvertretung der EE beim Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz nicht einmal einen Termin bekommen hat. Das wäre aber dringend notwendig.



Fakt ist, dass etwa Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitern sagt, sie will gar keine neuen Windkraftanlagen in ihrem Bundesland. Und das darf sie auch sagen.

Ja, ich habe dort auch das ganz große „Njet“ vernommen. Gleichzeitig spielt sich die Landeshauptfrau als große Klimaschützerin auf. Das geht sich nicht aus. Und es gibt das große Njet zum Windkraftausbau im Koalitionspakt von Schwarz-Blau in Oberösterreich, die erlauben auch nur einen Ausbau an bestehenden Standorten durch den Ersatz bestehender Anlagen. Wie das gehen soll, wissen die wohl selber nicht, die belügen sich ja damit selber. Die müssen alle von der Bockadehaltung runter. Leider wird oft der Naturschutz missbraucht um nicht sagen zu müssen, dass man einfach keine Windräder will. Wie wichtig die Ökologie ist sehen wir dann eh bei denselben Landeshauptleuten, wenn es um neue Autobahnen oder Einkaufszentren geht. Oder es geht um das Landschaftsbild. Was es jetzt braucht, ist, dass sich alle hinsetzen und nach ökologischen Kriterien bewerten, wo man was hinstellen kann.



Aber ist nicht auch ein Problem, dass die Verfahren zur Genehmigung so lange dauern?

Das ist ja auch ein Schmäh, wenn man sieht, dass in drei Bundesländer kein einziges Windkraftwerk steht, in Vorarlberg, Tirol und Salzburg. In Oberösterreich und Niederösterreich wurde von der Landesregierung de-facto ein Ausbaustopp verkündet, und sogar in Wien stehen mehr Windkraftanlagen als in Kärnten. Sich dann über überlange Verfahren aufzuregen, ist für mich eine Hokuspokus-Politik, weil es irgendwelche Ausreden hergezaubert werden. Jedes Bundesland hat Potenziale zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Da muss einfach jeder seinen Teil machen. Wir haben aber auch alle ein Interesse daran, dass Genehmigungsverfahren effizienter und besser ablaufen, wir müssen beispielsweise die Ausstattung von Behörden und Gerichten verbessern.