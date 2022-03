IG Windkraft: Zwei Prozent Landesfläche für 100 Prozent Ökostrom

Auf zwei Prozent der Landesfläche könnte mit 83 Terawattstunden (TWh), umgerechnet 83 Mrd. Kilowattstunden (kWh), mehr Windstrom erzeugt werden als in Österreich derzeit verbraucht wird, sagte IG-Windkraft-Vorstand Hans Winkelmeier in einem Pressegespräch.

Windparkflächen weiterhin für Landwirtschaft nutzbar

Das entspreche einer Fläche so groß wie die derzeit für den Anbau von Ölfrüchten verwendete - wobei 99 Prozent der Windparkflächen weiterhin von der Landwirtschaft genutzt werden könnten. In Österreich würden derzeit rund 95 TWh Gas verbraucht. Die Windkraft könne das Erdgas ersetzen und so den Weg in die Unabhängigkeit ermöglichen, sagte IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl.