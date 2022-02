Zukunft Windkraft: Wie schaffen wir die Energiewende, wenn der Ausbau hinkt?

Ein weiteres Problem sind fehlenden Flächen. Denn der Ausbau wird nicht nur durch die Modernisierung alter Anlagen zu schaffen sein. Es braucht mehr Windräder – was bedeutet, dass sich auch das Landschaftsbild verändert. „Das macht es in Österreich unpopulär, neue Windparks zu bauen, sagt Sebastian Wehrle, vom Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der Universität für Bodenkultur Wien. „Das Ausweisen der Zonen für Windkraft ist Ländersache, in vielen Bundesländern fehlt hier aber der politische Wille.“

So kommt es, dass in Tirol oder Salzburg bislang kein einziges Windrad steht, während in Niederösterreich und im Burgenland der Ausbau in den vergangenen Jahren stärker vorangetrieben wurde. Doch mittlerweile tritt auch Niederösterreich auf die Bremse. „Außerhalb der bestehenden und geplanten Flächen dürfen keine Windräder mehr gebaut werden“, so Wehrle.