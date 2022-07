Gletscher-Bruch forderte bisher 8 Todesopfer

Am Sonntag ist es zu einem tödlichen Unglück in den Bergen von Norditalien gekommen. Aus einem Gletscher brach ein riesiges Stück Eis ab. Es stürzte in die Tiefe und riss mehrere Bergsteiger mit. Bisher hat man 8 Bergsteiger tot aufgefunden. Die Retter glauben aber, dass es noch mehr Tote geben wird. 15 Menschen werden noch vermisst.

Experten nehmen an, dass der Gletscher-Bruch wegen zu warmen Temperaturen stattfand. Das gesamte Gebiet rund um den Gletscher wurde gesperrt.