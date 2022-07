Expertin erwartet Gletscherbrüche im Sommer auch in Österreich

Ein Unglück, das man in Ort und Ausmaß so nicht vorhersehen konnte, meint der Geologe Mario Tozzi vom italienischen Forschungsinstitut CNR im Gespräch mit dem KURIER. „Trotzdem kann man nicht von einem Blitz aus heiterem Himmel sprechen. Glaziologen und Geologen warnen seit 15 Jahren vor solchen Vorfällen, doch keiner schert sich darum“.

Gerade die Dolomiten seien besonders anfällig für das Loslösen von Eisplatten, „weil sie zu den am stärksten vom Menschen gezähmten Berglandschaften in Europa zählen“, so Tozzi. So kam es etwa 2020 bereits zu einem Unglück im norditalienischen Cortina.

Klimawandel ist Schuld

Schuld daran, dass solche Katastrophen immer häufiger passieren, ist der menschengemachte Klimawandel – darüber herrscht in wissenschaftlichen Kreisen Einigkeit. Die italienische Glaziologin Guglielmina Diolaiuti meint, „der Klimawandel spielt sicher die größte Rolle“.

Andrea Fischer spricht sogar von einem "extremen Jahr, das ohne Klimawandel so nicht möglich gewesen wäre" und einer "Ausnahmesituation, die historisch noch nie vorgekommen ist". Tozzi sieht eine düstere Zukunft für die Dolomiten: „Die Gletscher, die wir hier haben, wird es in zwanzig Jahren nicht mehr geben.“