Sieg im Wasserstreit: Tiwag nimmt Hürde für Kraftwerksausbau

Der Streit ums Wasser ist nun gerichtlich entschieden. Und zwar zugunsten der Tiwag, wie die Tiroler Tageszeitung am Dienstag berichtete. Demnach bestätigte der Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtshofs aus dem Vorjahr, die gegen ein Gemeindekraftwerk an der Venter Ache ausfiel. Das Interesse der Tiwag wurde, so wie zuvor bereits beim Streit um das Wasser der Gurgler Ache, als höher eingestuft.