Inn-Kraftwerk Imst-Haiming bekommt von Gericht Nachdenkpause verordnet

Strom für 60.000 Haushalte

Die Pläne der Tiwag sahen eigentlich vor, 2024 mit den Bauarbeiten zu beginnen, die rund vier Jahre lang dauern sollen. Im neuen Kraftwerk sollen rund 252 Millionen Kilowattstunden Grundlaststrom für 60.000 Haushalte erzeugt werden.

Die Innstufe Imst-Haiming stellt ein sogenanntes Ausleitungskraftwerk dar, das die bereits einmal im bestehenden Kraftwerk Prutz-Imst abgearbeitete Wassermenge noch einmal zur Stromgewinnung nutzt. Darum ist der Widerstand eigentlich eher gering.

Es ist in diesem Fall nämlich keine neue Staustufe am Inn nötig, kein weiteres Wasser wird dem Fluss entzogen. Auch der Fischereiverband ortet deshalb ein "an und für sich sinnvolles Projekt", das nun aber ökologisch verbessert werden müssse.