Tirols AK-Präsident Zangerl fordert U-Ausschuss zu Tiwag

Unterstützung für Zangerls U-Ausschuss-Vorstoß kam am Mittwoch von den oppositionellen Grünen. Klubobmann Gebi Mair konnte sich einen solchen "gut vorstellen" - und zwar wegen der "Weigerung" von Landeshauptmann Anton Mattle, das Landesunternehmen "endlich auf Kurs" in Sachen erneuerbarer Energie zu bringen.

"Transparenz ist bei der Tiwag unbedingt nötig. Die alten Kraftwerks-Planungen sind 'stranded investments', die Preispolitik verspielt das Vertrauen der Tiroler*innen in das Landesunternehmen. Wir Grüne unterstützen alle Bemühungen, die Licht in die Tiwag und die Energiewende hin zu Wind- und Sonnenenergie bringen", ließ Mair in einer Aussendung wissen.