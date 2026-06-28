Countdown zum größten Urnengang des Jahres: Heute wählen die Grazer
In Graz findet heute die größte Wahl des innenpolitischen Jahrs statt. 225.883 Personen sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden.
Umfragen prophezeien einen deutlichen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Spannend wird jedoch, ob ihre linke Koalition mit den Grünen und der SPÖ die Mehrheit halten kann.
Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr. Wir berichten live von vor Ort - aktuelle Temperatur in der steirischen Landeshauptstadt: 33 Grad.
Die Graz-Wahl im Liveblog
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Herzlich willkommen...
... zu unserem Live-Bericht zur Graz-Wahl. Die Wahllokale werden schon um 16 Uhr schließen, eine erste Hochrechnung erwarten wir gegen 17 Uhr.
Bis dahin bekommen Sie hier von uns einen Überblick über die Ausgangsposition, die jüngsten Umfragen und was in Graz sonst noch so auf dem Spiel steht. Immerhin handelt es sich bei der heutigen Wahl um die größte des heurigen Jahres.
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