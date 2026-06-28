Countdown zum größten Urnengang des Jahres: Heute wählen die Grazer

In Graz findet heute die größte Wahl des innenpolitischen Jahrs statt. 225.883 Personen sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden.

Umfragen prophezeien einen deutlichen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Spannend wird jedoch, ob ihre linke Koalition mit den Grünen und der SPÖ die Mehrheit halten kann.

Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr. Wir berichten live von vor Ort - aktuelle Temperatur in der steirischen Landeshauptstadt: 33 Grad.