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Graz-Wahl

Graz-Wahl 2026: Die Live-Ergebnisse aus den Bezirken und Sprengeln

Graz hat gewählt. Das sind die aktuellen Ergebnisse der Graz-Wahl 2026 in den Bezirken und Wahlsprengeln.
28.06.2026, 16:54

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Illustration des Grazer Uhrturms, einer Karte von den Grazer Bezirken und einer Hand, die einen Stimmzettel in einen Wahlurne einwirft.

In Graz fand am Sonntag die Gemeinderatswahl statt. Insgesamt waren 225.883 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Um 16 Uhr haben die Wahllokale geschlossen.

Bezirks- und Sprengelergebnisse

Auf den Karten, die regelmäßig aktualisiert werden, sehen Sie, wie die Grazer in den 17 Bezirken und 279 Wahlsprengeln gewählt haben.

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