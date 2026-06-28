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Graz-Wahl 2026: Die Live-Ergebnisse aus den Bezirken und Sprengeln
Graz hat gewählt. Das sind die aktuellen Ergebnisse der Graz-Wahl 2026 in den Bezirken und Wahlsprengeln.
In Graz fand am Sonntag die Gemeinderatswahl statt. Insgesamt waren 225.883 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Um 16 Uhr haben die Wahllokale geschlossen.
Bezirks- und Sprengelergebnisse
Auf den Karten, die regelmäßig aktualisiert werden, sehen Sie, wie die Grazer in den 17 Bezirken und 279 Wahlsprengeln gewählt haben.
Die Parteien und ihre Spitzenkandidatinnen:
- FPÖ: René Apfelknab
- ÖVP: Kurt Hohensinner
- SPÖ: Doris Kampus
- GRÜNE: Judith Schwentner
- NEOS: Philipp Pointner
- KPÖ: Elke Kahr
- DBÖ: Thomas Hassler
- KFG: Claudia Schönbacher
- GAZA: Stefan Bürscher
- PIRAT: Peter Grassberger
- MFG: Andreas Winkler
Die 111 Wahllokale haben von 7 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. 225.883 Personen sind wahlberechtigt, davon rund 37.000 EU-Bürger. Die erste Hochrechnung wird um 17 Uhr veröffentlicht.
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