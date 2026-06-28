So hat Graz gewählt: Das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2026

Graz hat am Sonntag einen neuen Gemeinderat gewählt. Elf Parteien sind zur Wahl angetreten. 225.883 Personen waren wahlberechtigt, die Wahllokale haben um 16 Uhr geschlossen. Der KPÖ gelingt nach dem historischen Erfolg bei der Wahl 2021 der erneute Sieg.

Ergebnis der Gemeinderatswahl

Hier sehen Sie das Wahlergebnis im Detail.