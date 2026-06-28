So hat Graz gewählt: Das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2026
Graz hat am Sonntag einen neuen Gemeinderat gewählt. Elf Parteien sind zur Wahl angetreten. 225.883 Personen waren wahlberechtigt, die Wahllokale haben um 16 Uhr geschlossen. Der KPÖ gelingt nach dem historischen Erfolg bei der Wahl 2021 der erneute Sieg.
Ergebnis der Gemeinderatswahl
Hier sehen Sie das Wahlergebnis im Detail.
Bei der Wahl im Jahr 2021 hat die KPÖ überraschend 15 von 48 Sitzen im Gemeinderat gewonnen. Nach der diesjährigen Wahl wird sich der Gemeinderat folgendermaßen zusammensetzen.
Welche Koalitionen nach der Wahl möglich sind, können Sie mit unserem Koaltionsrechner herausfinden.
Wie die Wahl in den 17 Bezirken und 279 Wahlsprengeln im Detail ausgegangen ist, finden Sie mit unseren interaktiven Karten heraus.
Die Parteien und ihre Spitzenkandidatinnen:
- FPÖ: René Apfelknab
- ÖVP: Kurt Hohensinner
- SPÖ: Doris Kampus
- GRÜNE: Judith Schwentner
- NEOS: Philipp Pointner
- KPÖ: Elke Kahr
- DBÖ: Thomas Hassler
- KFG: Claudia Schönbacher
- GAZA: Stefan Bürscher
- PIRAT: Peter Grassberger
- MFG: Andreas Winkler
Die 111 Wahllokale hatten von 7 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. 225.883 Personen waren wahlberechtigt, davon rund 37.000 EU-Bürger.
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