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So hat Graz gewählt: Das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2026

Fünf Jahre nach dem historischen Wahlsieg der KPÖ hat die steirische Landeshauptstadt erneut gewählt. Hier sehen Sie die Ergebnisse der Graz-Wahl 2026.
28.06.2026, 20:03

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Illustration des Grazer Uhrturms, eines Balkendiagramms und einer Hand die einen Stimmzettel in eine Wahlurne einwirft.

Graz hat am Sonntag einen neuen Gemeinderat gewählt. Elf Parteien sind zur Wahl angetreten. 225.883 Personen waren wahlberechtigt, die Wahllokale haben um 16 Uhr geschlossen. Der KPÖ gelingt nach dem historischen Erfolg bei der Wahl 2021 der erneute Sieg.

Ergebnis der Gemeinderatswahl

Hier sehen Sie das Wahlergebnis im Detail.

Bei der Wahl im Jahr 2021 hat die KPÖ überraschend 15 von 48 Sitzen im Gemeinderat gewonnen. Nach der diesjährigen Wahl wird sich der Gemeinderat folgendermaßen zusammensetzen.

Welche Koalitionen nach der Wahl möglich sind, können Sie mit unserem Koaltionsrechner herausfinden.

Wie die Wahl in den 17 Bezirken und 279 Wahlsprengeln im Detail ausgegangen ist, finden Sie mit unseren interaktiven Karten heraus.

Graz-Wahl Graz Steiermark
kurier.at, erf  |   |  Aktualisiert vor 5 Minuten

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