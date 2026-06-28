Die K(ahr)PÖ bleibt am ersten Platz: Graz hat es wieder getan

Als Elke Kahrs KPÖ im Herbst 2021 die Bürgermeisterpartei ÖVP links überholte, brach das politische Selbstwahrnehmungsgefüge der etablierten Parteien außerhalb der Stadtgrenzen zusammen: Kommunisten an erster Stelle? Ja, sind die Menschen in Graz noch bei Sinnen? „Die Menschen wollen das“ Und kann Kahr, vom politischen Mitbewerb despektierlich als „Sozialarbeiterin“ beschrieben, obwohl damals schon mehr als 15 Jahre Stadträtin, überhaupt Bürgermeisterin? Sie parierte lächelnd und ohne Häme: „Die Menschen wollen das.“

Fünf Jahre und eine weitere Gemeinderatswahl später zeigt sich: Jetzt ist es schon wieder passiert. Die KPÖ an der Spitze der zweitgrößten Stadt Österreichs ist keine Eintagsfliege, Graz schwimmt weiter gegen den (blauen) Strom. Die Grazerinnen und Grazer wählten die KPÖ - laut Hochrechnung - nicht nur erneut auf Platz eins, sondern statteten den Vorsprung der Kommunisten auch noch mit einem gehörigen Polster und mehr Abstand zur ÖVP aus als 2021. Die Kahr'sche Politik des Kümmerns Was heißt das also? Der Parteiname - egal. Es könnte auch „Kahr PÖ“ auf dem Wahlzettel stehen, es ist die Spitzenkandidatin, die zieht. Sie ist populär und hat Beliebtheitswerte wie kaum ein Politiker, die Kahr'sche Politik des Kümmerns im Kleinen kommt zudem offensichtlich an. Es braucht in einer so großen Stadt wie Graz mehr als großspurige Pläne (wer erinnert sich noch an die U-Bahn-Phantasien oder die Murgondel-Ideen ihres ÖVP-Vorgängers Siegfried Nagl?) - den Blick von unten, an den Kahr wieder und wieder erinnert.

Den nimmt man der 65-Jährigen schon aus dem Grund ab, weil er nicht für ein paar Wahlkampfwochen inszeniert wird: Wenn es in einer Siedlung brennt und Dutzende Grazer nicht wissen, wohin, weil die Wohnungen verqualmt sind - Kahr taucht mitten in der Nacht neben den Feuerwehrleuten auf und sorgt für Lösungen. Wem das Geld für die Reparatur der Waschmaschine fehlt, weiß: Der KPÖ-Sozialfonds - auch heute noch mit handschriftlichen Listen geführt - springt ein. Das Geld dafür kommt aus den Gagen der KPÖ-Politiker, die einem Gehaltsverzicht unterliegen. Allein Kahr verschenkte in 20 Jahren 1,3 Millionen Euro und spricht das auch offen aus: „Ich wäre steinreich.“