Mehr als 308.000 Menschen haben ihren Hauptwohnsitz in der steirischen Landeshauptstadt; zählt man die rund 37.070 gemeldeten Nebenwohnsitze dazu, hat Graz 343.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Wahlberechtigt sind rund 225.000 Personen (inklusive EU-Bürger). Ein Ballungsraum im Süden Österreichs, der vor allem in den vergangenen 20 Jahren zugelegt hat, allein in diesem Zeitraum gab es an die 20.000 Zuzügler.

Auch die Anzahl der Autos in der Stadt wuchs, mehr als 140.000 Pkw haben mittlerweile ein G-Kennzeichen, 1981 waren es um fast drei Viertel weniger. Touristisch kommt die Stadt auch immer besser an, 2025 wurden 1,46 Millionen Übernachtungen registriert, zehn Jahre zuvor waren es 1,08 Millionen, 2019 dann aber bereits 1,2 Millionen.

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Den ersten Schub in die Richtung gab das Kulturhauptstadtjahr 2003, 840.000 Nächtigungen waren es damals – verglichen mit den Jahren zuvor ein Zuwachs von 25 Prozent. Rinder, Schweine und Geflügel Außerdem gibt es mehr landwirtschaftliche Betriebe als wohl allgemein vermutet, 343 waren es mit Stand 2024. Die Statistik der Stadt Graz kennt zudem sogar die exakte Anzahl des Tierbestandes auf den Bauernhöfen: 1.578 Rinder, 382 Schweine und 2.215 Stück Geflügel.