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Zahlen und Fakten: Was Sie immer schon über Graz wissen wollten

Die zweitgrößte Stadt Österreichs ist grüner als vermutet, der Anteil der Singlehaushalte erreicht fast 50 Prozent – und in Graz leben auch 382 Schweine.
Elisabeth Holzer-Ottawa und Manuela Eber
28.06.2026, 11:00

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Außenansicht des Grazer Rathauses.

Mehr als 308.000 Menschen haben ihren Hauptwohnsitz in der steirischen Landeshauptstadt; zählt man die rund 37.070 gemeldeten Nebenwohnsitze dazu, hat Graz 343.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Wahlberechtigt sind rund 225.000 Personen (inklusive EU-Bürger).

Ein Ballungsraum im Süden Österreichs, der vor allem in den vergangenen 20 Jahren zugelegt hat, allein in diesem Zeitraum gab es an die 20.000 Zuzügler.

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Auch die Anzahl der Autos in der Stadt wuchs, mehr als 140.000 Pkw haben mittlerweile ein G-Kennzeichen, 1981 waren es um fast drei Viertel weniger.

Touristisch kommt die Stadt auch immer besser an, 2025 wurden 1,46 Millionen Übernachtungen registriert, zehn Jahre zuvor waren es 1,08 Millionen, 2019 dann aber bereits 1,2 Millionen.

Karte von Graz mit 17 Bezirken, Mur, Schlossberg und Plabutsch; markiert sind höchste und niedrigste Wohnbevölkerung sowie Stadtkennzahlen.

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Statistik zu Ausbildung, Erwerbsquote, Arbeitslosenquote und Einkommen in Graz für 2023 und 2024.

Infografik zu Graz: Familienstand, Altersgruppen, Herkunft und Top-5-Herkunftsnationen mit Balken und Donutdiagramm.

Infografik zu Graz mit Bevölkerungs-, Geburten- und Schülerzahlen sowie Vergleichen zu 1990/91 und 2024/25.

Den ersten Schub in die Richtung gab das Kulturhauptstadtjahr 2003, 840.000 Nächtigungen waren es damals – verglichen mit den Jahren zuvor ein Zuwachs von 25 Prozent.

Rinder, Schweine und Geflügel

Außerdem gibt es mehr landwirtschaftliche Betriebe als wohl allgemein vermutet, 343 waren es mit Stand 2024. Die Statistik der Stadt Graz kennt zudem sogar die exakte Anzahl des Tierbestandes auf den Bauernhöfen: 1.578 Rinder, 382 Schweine und 2.215 Stück Geflügel.

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Wer tritt am an?


Die Reihenfolge der elf Listen auf dem Wahlzettel richtet sich nach dem Ergebnis der Landtagswahlen 2024 bzw. dem Eingang der Einreichungen: FPÖ, ÖVP, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ, DBÖ, KFG, GAZA, Piratenpartei, MFG.


Wahlschluss ist um 16 Uhr, Ergebnisse der 275 Sprengel sind nach Auszählung  online verfügbar. Hochrechnungen  auf das Gesamtergebnis soll es kurz nach 17 Uhr geben. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird gegen 19 Uhr gerechnet.

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