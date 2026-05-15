An der Macht im Grazer Rathaus: 135 Männer – und eine Frau

Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts reicht die Liste der Grazer Bürgermeister – bis Elke Kahr Ende 2021 ins Amt kam, war Gendern unnötig: Seit der Kür Wolfgang Steirers zum ersten Stadtchef im Jahr 1446 hatte er ausschließlich männliche Nachfolger. 135 insgesamt, KPÖ-Stadtchefin Kahr ist die erste Frau an der Stadtspitze und Nummer 136 in der Nachfolge des Herrn Steirer.

Die derzeit noch regierende Stadtspitze – am 28. Juni wird in Graz wieder gewählt – stellt die maskulin dominierte Geschichte allerdings gerade auf den Kopf. Komplett weibliche Führungsriege Die Bürgermeisterin hat eine weibliche Stellvertreterin, Judith Schwentner (Grüne); so eine Konstellation gab es bis dahin noch nie in einer österreichischen Landeshauptstadt. Und da die Grazer SPÖ, die mit KPÖ und Grünen zusammenarbeitet, seit März 2023 mit Doris Kampus eine Stadtparteiobfrau hat, ist die Führungsriege der Koalition nun komplett weiblich.

Die Pionierinnen Auch die Vizebürgermeister waren bis November 1992 ausschließlich Männer. Nach dem überraschenden Tod des amtierenden Vizestadtchefs Erich Edegger kehrte die frühere Stadträtin und damalige Umweltministerin Ruth Feldgrill-Zankel als Vizebürgermeisterin nach Graz zurück. Sie war die erste Frau in dem Amt und zudem auch die erste Stadtparteiobfrau der ÖVP – sie blieb bisher übrigens auch die einzige Parteichefin der Grazer Schwarzen. Die erste "Frau Stadträtin" Als Bürgermeister-Stellvertreterin blieb Feldgrill-Zankel bis 1997, bereits in ihrer Zeit im Stadtsenat (1987 bis 1991) führte sie bewusst die weibliche Form des Amtstitels: Als "Frau Stadträtin" statt "Frau Stadtrat" tituliert zu werden, war zu dieser Zeit nicht üblich.

Insgesamt hatte Graz nach der ÖVP-Politikerin drei Vizebürgermeisterinnen: Lisa Rücker (März 2008 bis Jänner 2013) war die erste Grüne im Amt, später folgte Martina Schröck (Jänner 2013 bis April 2016) von der SPÖ. Auch Elke Kahr war kurzzeitig Vize, und zwar ab 2016 knapp ein Jahr lang. Die erste Frau im Stadtsenat Als Pionierin gilt aber Anna Puschnik (SPÖ): Sie kam 1968 als erste Frau in die Stadtregierung und war unter anderem für Kultur, Gesundheit und Sport zuständig. Auch ihre Arbeit in der Stadtregierung war pionierhaft: So gehen die Etablierung von Ärztenotdienst und Tierärztenotdienst auf sie zurück, ebenso die Familienberatungsstelle oder die ersten "Bücherbusse". Konzerte oder Aufführungen auf den Kasematten am Schloßberg, heute eine nicht wegzudenkende Spielstätte, sind ebenfalls Puschniks Initiative zu verdanken.