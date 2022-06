Was die Vielfalt der Angebote betrifft, sei das Burgenland ohnehin breit aufgestellt. Während der Landesnorden mit dem Neusiedler See und Wassersport sowie mit den Festspielen locke, habe der Landessüden Ruhesuchenden und Radfahrern einiges zu bieten. Dass der Steppensee mit einem Wassertiefstand zu kämpfen hat, schrecke die Reiselustigen nicht ab. „Es geht um den Flair und die Atmosphäre am See.“ Wassersport kann zum überwiegenden Teil ausgeübt werden, wie ein Rundruf bei den Wassersportbetrieben am Neusiedler See ergeben hat. Surfen, Kiten und Stand Up Paddeln ist möglich, nur für größere Segelboote wird es eng.

Keinen Grund zu klagen gebe es in Podersdorf, wie der Geschäftsführer der Tourismus und FreizeitbetriebsgesmbH, Rene Lentsch, schildert. „Wir hatten am Sonntag 5.000 Gäste im Strandbad.“ Und auch der Camping-Platz ist während der Sommermonate bis auf kleine Lücken ausgefüllt.