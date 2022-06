Tourismusbilanz: Ein besserer Mai als vor Corona

Reiselust wächst

Der Aufwärtstrend lässt Touristiker auf eine gute Sommersaison hoffen, denn die Reiselust scheint generell nach zwei Jahren Pandemie so richtig groß zu werden. Laut Umfrage der Österreich Werbung in den vier wichtigsten Märkten – Deutschland, Niederlande, Schweiz und Tschechien – wollen drei Viertel der Befragten heuer eine Reise unternehmen, 2021 lag der Wert bei einer solchen Befragung nur bei 60 Prozent.

An erster Stelle steht zwar Baden am Meer (40 Prozent), allerdings folgen Erholungsurlaub (31 Prozent), Natururlaub (25 Prozent), Städteurlaub (22 Prozent) sowie Urlaub am See (21 Prozent) gleich dahinter – und solche Angebote seien Stärken Österreichs, wie es seitens der Österreich Werbung hieß.