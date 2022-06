Neckenmarkt: Fahnenschwinger feiern 400 Jahre altes Brauchtum

Eine besondere Tradition wird heute, Sonntag, in Neckenmarkt zelebriert. Das Brauchtum des Fahnenschwingens feiert das 400. Jubiläum mit einem Festakt, der in Zusammenarbeit mit der Diözese Eisenstadt, dem Diözesanmuseum sowie mit der Gemeinde und Bürgermeister Johannes Igler an der Spitze konzipiert wurde.

Schlacht bei Lackenbach 1620

Die Aufrechterhaltung der Tradition im Dorf währt vier Jahrhunderte, der Brauch geht auf die Schlacht bei Lackenbach 1620 zurück. Mithilfe der Neckenmarkter Bauernmilizen gelang es Graf Nikolaus Esterházy damals, einen Angriff ungarischer und böhmischer Aufständischer auf das Lackenbacher Schloss abzuwehren.

Zum Dank für ihren Einsatz erhielten die Bauern Land, Privilegien und – eben eine Fahne. Diese wurde später der Obhut der ledigen jungen Männer von Neckenmarkt anvertraut. Das Fahnenschwingen wird seither am Sonntag nach Fronleichnam abgehalten.

Die Erinnerung an das historische Ereignis wird in einer modernen Perspektive pazifistisch gedeutet, und als Mahnruf gegen den Krieg gesehen, hieß es von der UNESCO, als sie das Fahnenschwingen 2018 als „immaterielles Kulturerbe“ aufgenommen hatte.