4.500 Teilnehmer bei Burgenland Extrem Tour

Gestartet wird dabei schon am Donnerstag mit der Verteilung der Startpakete und einer Kaiserschmarrnparty am Gemeindeamt in Oggau um 18.30 Uhr.

Einen Tag später beginnt die Extrem Tour dann an verschiedenen Startpunkten, abhängig von der geplanten Distanz der Teilnehmer. In Oggau werden um 02.30 Uhr die 120 Kilometer in Angriff genommen, in Hegykö erfolgt um 04.00 Uhr der 80-Kilometer-Start.