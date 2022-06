SPÖ Burgenland ortet "fragwürdige Geldflüsse" bei ÖVP und FPÖ

Ein Anwalt habe knapp 10.000 Euro für das Verfahren aber dem Jagdverband verrechnet. „Die ÖVP und auch die FPÖ müssen sofort aufklären, warum sie politisch agieren und ein anderer dafür die Rechnung bekommt“, forderte der Klubobmann.

SPÖ verweist auf Affären beim Wirtschafts- und Seniorenbund

Landesgeschäftsführer Roland Fürst verwies auf die Wirtschaftsbund-Affäre in Vorarlberg und die unter anderem vom Seniorenbund kassierten Corona-Hilfen aus dem Non-Profit-Topf. „Wir fordern die ÖVP Burgenland auf, einen Offenbarungseid zu machen und alles offenzulegen, auch ob es weitere solche Konstruktionen gibt, dass andere Vereine Rechnungen übernehmen“, betonte Fürst.

ÖVP: "Haltlose Anschuldigungen"

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram wies die Vorwürfe am Rande einer Pressekonferenz als „haltlose Anschuldigungen“ vehement zurück. Die Volkspartei habe von Beginn an verfassungsrechtliche Bedenken beim Jagdgesetz geäußert. In Vorgesprächen sei der Jagdverband derselben Meinung gewesen, weshalb man gemeinsam mit der FPÖ vor den VfGH gezogen sei. Der Anwalt sei von ÖVP und FPÖ bevollmächtigt worden, das Verfahren durchzuführen. Die Kosten dafür würden im Verhältnis der Zahl der Abgeordneten der Parteien mit elf zu drei aufgeteilt.