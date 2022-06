Burgenländische Bürgerlisten am Scheideweg

Im Mittelburgenland kündigt sich jedenfalls ein Abgang an: In der Thermengemeinde Lutzmannsburg wirft Bürgermeister Christian Rohrer von der ADL (Aktive Dorfliste) nach zehn Jahren und zwei Amtsperioden das Handtuch. „Ich habe immer gesagt, zehn Jahre sind genug. Das sollte für alle Politiker gelten, egal ob in der Gemeinde, im Land oder im Bund“, sagt Rohrer. Bis zur Wahl im Oktober wolle er jedenfalls nicht mehr im Amt bleiben. Ob es die ADL in Zukunft weiter geben wird, das stehe in den Sternen. „Es wird immer schwieriger, Gemeindepolitiker zu finden“, meint Rohrer. Er selbst ist auch Weinbauer, nebenbei habe er aber ungewollt auch noch an anderen Fronten zu kämpfen gehabt. Dreimal habe ihn die Finanzpolizei unter die Lupe genommen, „das erste Mal nach meinem Antritt als Bürgermeister.“