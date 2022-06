Jennersdorf: Nur neun von 25 Gemeinderäten waren anwesend

JES: Projekte werden nun teurer

Durch die nicht vorhandene Beschlussfähigkeit seien laut Bürgermeister Reinhard Deutsch nun einige Projekte betroffen: "Ein Mitarbeiter der Projektentwicklung Burgenland, der für den Kindergartenausbau angereist ist, war bereits in Bocksdorf. Der Beschluss wäre wichtig gewesen, um in das Kindergarten-Programm zu kommen. Die letzte Entscheidung hätte in jedem Fall der Gemeinderat gehabt. Wenn man sinnerfassend liest, dann sieht man was möglich ist und was nicht."

Auch Personalangelegenheiten, welche unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehandelt worden wären, müssen nun warten. Ebenfalls laut Deutsch betroffen waren eine Verhandlung mit der Burgenland Energie bezüglich Strompreisen, Projekte aus dem Verkehrsausschuss und eine Erweiterung des Hochwasserschutzprojektes in der Stadt.

Museum muss warten

Weiters habe es eine Einigung mit Unternehmer Claudio Cocca gegeben, der das ehemalige Bürgerbüro der ÖVP bis zum Ende des Jahres als Museum für den historischen Verein "Pulverturm" überlassen hätte. "Bis zum Ende des Jahres hätten wir keine Kosten gehabt", so Deutsch.

Das verärgerte auch Franz Tamweber, Mitglied des Vereins, der als Gastredner bei der Sitzung aufgetreten wäre: "Meine Motivation ist jetzt schon ein bisschen zum Teufel gegangen. Wir hatten ein fantastisches Stadtfest, wo alle zusammengearbeitet haben. Jetzt wollten wir die Ausstellungsstücke des Festes und Dauerleihgaben ausstellen und das Museum mit Vorträgen beleben. Meine Bitte wäre, dass sich alle Fraktionen dafür aussprechen."