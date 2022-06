Sagartz: Straßburg-Resümee „ernüchternd“

Den Schutz der Menschenrechte hat sich Sagartz ebenfalls auf die Fahne geschrieben. In den letzten Monaten besuchte er die an den EU-Außengrenzen stationierten Polizisten aus Österreich. Von den dort stationierten Einsatzkräften erhofft sich der Abgeordnete eine Motivation der einheimischen Polizeikräfte: „Ich war bei unseren Polizisten in Nordmazedonien. Die motivieren dort die Nordmazedonier, sich im Kampf gegen die illegale Migration einzusetzen.“

Jeder an der EU–Außengrenze aufgefasste Schlepper, ist laut Sagartz einer weniger, der an den österreichischen Grenzen wie Nickelsdorf und Heiligenkreuz im Lafnitztal aufgegriffen wird. Rund 30 Polizistinnen und Polizisten verrichten aktuell ihren Dienst in Nordmazedonien, weitere in Ungarn an der Grenze zu Serbien. Um den Westbalkan, für den Sagartz zuständig ist, näher an die Europäische Union zu bringen, seien deshalb auch „Benefits“ notwendig: „Wenn die Leute spüren, dass die Europäische Union die Bewohner entlastet, dann ist das umso besser.“