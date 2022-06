Gestrandet in Nickelsdorf: Wenn die Flucht im Burgenland endet

Diese Zuspitzung der Lage hatte am Wochenende auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf den Plan gerufen. Von mehr als 250 Asylsuchenden in Nickelsdorf allein am Sonntagnachmittag sprach Doskozil und warf der Bundesregierung vor, die Entwicklung zu ignorieren. Will Doskozil mehr Polizisten an der Grenze? „Wir wollen das gar nicht quantifizieren“, heißt es am Montag aus seinem Büro. Aber die Unterstützung müsse in einem Ausmaß sein, das „die Erfüllung der Aufgaben möglich macht“, denn die Einsatzkräfte würden jetzt „alle am Limit“ arbeiten.

Dem Protest von Doskozil schloss sich der niederösterreichische SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller an. Er will, dass auch an der Grenze zu Tschechien und zur Slowakei solche Betreuungsstationen wie im Burgenland eingerichtet werden.