Die Volksfeste sind mit Pauken und Trompeten zurück

„Nach zwei Jahren wollen wir ein Fest der Superlative organisieren“, sagt der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter. Für den Nachfolger von Hans Schrammel ist es das erste Volksfest, das er verantwortet. Ziel sei, „Bewährtes zu erhalten und frische Ideen einzubringen“.

Was ist „frisch“? Premiere feiern ein Volksfest-Heuriger, ein Genusszelt und der Volksfestwein, der in einer Blindverkostung ermittelt und bei der Eröffnung am 12. August offiziell präsentiert wird. Bewährt habe sich der musikalische Mix aus jungen österreichischen Künstlern und Arrivierten. Heuer treten Josh und Chris Steger, aber auch Wolfgang Ambros, die Seer und das Nockalm Quintett auf. Auf einer zweiten Bühne werden Musiker aus der Region aufspielen. Der Kultursommer auf dem Volksfestgelände bietet wieder Kunsthandwerk und Werke der Bildenden Kunst.