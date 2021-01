Wild und Jäger leiden unter dem Lockdown

Gerade in Oberkärnten, wo die enormen Schneemengen dem Wild zusetzen, löst das rücksichtslose Verhalten vieler Freizeitsportler Kopfschütteln aus. „Das Wild wird immer mehr von Tourengehern beunruhigt, die kreuz und quer im Gelände unterwegs sind“, erzählt der Verwaltungsdirektor der Jägerschaft, Mario Deutschmann.

Eine Beobachtung, die Ludwig Lerchbaumer, Jagdschutzorgan in Mallnitz, bestätigt. Fünf Skitourengeher, die mitten in der Winterruhezone unterwegs waren, konnte er erst kürzlich anhalten. Ihre Reaktion? „Sie wollten nicht dort fahren, wo alle fahren. Das ist Egoismus pur.“

Disziplinlosigkeit ist das Hauptproblem

In Salzburg ist es dasselbe. „Wir hören von Sportlern immer wieder: Ich muss wegen Corona eh schon auf so viel verzichten, da lasse ich mir am Berg nicht noch vorschreiben, wo ich runterfahren darf“, schildert Jägerin Birgit Eberlein.

In Niederösterreich herrschen in niederen Lagen zwar nicht dieselben Witterungsverhältnisse wie in hochalpinen Gebieten – und die Schneelage macht eine Fütterung des Wildes nur in Ausnahmejahren erforderlich. Probleme mit Freizeitsportlern kennt man aber auch hier.

Wobei es nicht so sehr auf deren Anzahl, sondern in erster Linie auf deren Verhalten im Wald ankäme, wie Florian Fritz betont. Der Jagdpächter und -aufseher im Dienst von Stift Heiligenkreuz bejagt mit anderen 700 Hektar im Wienerwald.

„Ich habe nichts gegen Waldtouristen. Und die hundert Leute, die in der Quarantäne mehr in den Wald kommen, sind auch nicht das Problem“, sagt er. Zu Konflikten käme es bloß durch jene, die sich nicht an Regeln hielten; die sich abseits der Forstwege bewegen und ihre Hunde von der Leine lassen. Oder in der Finsternis mit Stirnlampen das nachtaktive Schwarzwild verscheuchen – und so die Jäger behindern, die dafür sorgen sollen, dass Wildschweine keine Wildschäden verursachen. Die Lösung könne hier nur in einem Miteinander von Waldtouristen und Jägern liegen, meint Fritz.