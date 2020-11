Neue Auflagen statt Verbot der Gatterjagd

Die Jagdgesetznovelle im Burgenland sieht auch weitere Auflagen für die Gatterbesitzer vor. „Wenn wir diese Auflagen noch dazu bekommen, werden wir sie erfüllen“, sagt Mensdorff.

Vier Gutachten seien nötig, um wieder eine Bewilligung zu bekommen. Die Behörde kann künftig auch Beobachter zu den Jagden im Gatter entsenden.

Internationales Publikum

Nur wenige Kilometer von Mensdorff-Pouillys Jagdgatter hat die Familie Weber ihr Gatter. „Für uns war das Verbot von Anfang an schwer nachvollziehbar, alle haben die Gatter bekrittelt, aber damit wirklich auseinandergesetzt hat sich niemand“, sagt Ingrid Weber.

Auf knapp 200 Hektar wird gejagt, das erlegte Wild wird veredelt und direktvermarktet. „Über den Abschuss der Tiere lukrieren wir eine zusätzliche Wertschöpfung, die der Lebensqualität des Wildes zu Gute kommt“, sagt Weber.

Das Publikum bei den Jagden sei international, „wer den Abzug drückt, ist dem Tier egal, wir haben dann ein hochqualitatives Lebensmittel“, sagt Weber.

NÖ bleibt bei Aus

In Niederösterreich bleibt man beim Aus für Jagdgatter. Bis 2029 müssen alle Gatter im Land in Wildgehege umgewandelt werden. Der Zaun bleibt also und die Tiere können nicht in die Freiheit. Auch die Bejagung bleibt, um die Tierpopulation zu regulieren.