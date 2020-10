Corona-Krise als Chance für heimisches Wildbret

Auch Betriebe springen langsam auf diesen Zug auf und forcieren das Angebot von Fleisch aus österreichischen Wäldern. Einer davon ist der niederösterreichische Fleischerei- und Wurstbetrieb Nemetz in Böheimkirchen. In der Corona-Krise ist das Traditionsunternehmen mit 200 Mitarbeitern in die Wildverarbeitung eingestiegen. Bei der hauseigenen Wildannahmestelle können Jäger frisch erlegte Stücke abgeben, die Weiterverarbeitung erfolgt durch den Betrieb. Für den nö. Landesjägermeister Josef Pröll ist es das beste Beispiel, wie qualitativ hochwertiges Fleisch zu fairen Preisen zum Konsumenten kommt. „Es ist artgerecht und natürlich gewachsen, wurde schonend erlegt und kommt aus der Region“, betont Pröll.