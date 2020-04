Wildfleisch-Label: Jäger sollen Wildbret regional vermarkten

Die Jagdsaison im Burgenland beginnt dieser Tage. Das Problem für viele Jäger: der Wildbrethandel steht nahezu still. Die Coronavirus-Maßnahmen sorgten für den Wegfall der Gastronomie als Abnehmer. Viele Händler haben schon seit einigen Wochen keine Wildschweine mehr von den Jägern abgeholt – jetzt beginnt auch die Jagdsaison auf Rehwild, und die Händler haben geschlossen.

Der Landesjagdverband will mit der Initiative „Wildes Burgenland“ den Mitgliedern in dieser Krisenzeit helfen. „Es ist eine Chance für die Stärkung der Direktvermarktung unseres hochwertigen Wildbrets“, sagt Landesjägermeister Roman Leitner. Der Landesjagdverband setzt gleich mehrere Maßnahmen, die von der Förderung von Kühleinrichtungen für Jagdgesellschaften bis hin zum „Burgenländischen Wildbret-Telefon“ reichen. „Durch ein landesweites Abhol- und Bringservice wird das Wild direkt aus den Revieren abgeholt und zu zertifizierten Wildverarbeitungsbetrieben gebracht“, sagt Leitner. Dort werde das Wild von Fachpersonal küchenfertig aufbereitet und portionsgerecht vakuumiert. Dann geht das Lebensmittel wieder zurück an die Jäger, die es vor Ort verkaufen können.