Coronavirus: Jäger suchen dringend Abnehmer für Wildbret

Wildtiere wie Rehe, der Rothirsch oder das Wildschwein haben nie einen Stall oder Käfig von innen gesehen. Sie wurden nie mit Medikamenten gefüttert oder anderweitig gemästet. Dementsprechend gilt das Fleisch heimischer Wildtiere als hochqualitatives Lebensmittel, frei von Zusatzstoffen.

Trotz dieses Prädikats hat es die Jägerschaft in Zeiten des Coronavirus schwer, Abnehmer für das Wildbret zu finden. Weil durch die Zwangsmaßnahmen die Gastronomie und Hotellerie als Hauptabnehmer der Produkte völlig weggebrochen ist, fürchtet die Jägerschaft zur Beginn der Hauptjagdzeit auf den wertvollen Lebensmitteln sitzen zu bleiben. Der Direktvermarktung über regionale Betriebe, Fleischhauer und Lebensmittelproduzenten ist noch nie so viel Bedeutung zugekommen, wie jetzt in der Krise

Schäden durch Verbiss

Ab April startet in manchen Bundesländern bereits die Jagdsaison auf Reh- und Rotwild. „Ein Aussetzen des Jagdbetriebs oder eine Verschiebung ist wegen der behördlich vorgeschriebenen Abschusspläne nicht möglich“, heißt es seitens „Jagd Österreich“, der Dachmarke der neun österreichischen Landesjagdverbände. Nur durch die Regulierung des Wildbestands können die Verbissschäden in den Wäldern hintangehalten werden.