Wieder über 15.000 Neuinfektionen in Österreich

Dritter Tag des Lockdowns und die Zahlen steigen wieder deutlich an. Nach knapp über 9.500 am Dienstag gibt es von Dienstag auf Mittwoch 15.365 Neuinfektionen in Österreich. Die heutigen Neuinfektionen liegen über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 14.140. Außerdem steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 151.943.

Keine Entspannung gibt es weiterhin in den Spitälern. Auf Intensivstationen werden aktuell 578 Patienten behandelt mit einem Plus von einem Patienten. Auf Normalstation sind es 3.212 Patienten mit einem Plus von 67 Patienten.

Zudem gibt es 66 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 12.180 Todesopfer in Österreich gefordert. In den vergangenen 24 Stunden wurden 237.834 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 6,46 Prozent.