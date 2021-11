EMA entscheidet am Donnerstag über Impfstoff für Kinder

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird voraussichtlich am Donnerstag über die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. Die zuständigen Experten würden sich in einem extra angesetzten Treffen damit befassen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Bisher gibt es noch keinen Corona-Impfstoff, der in der EU auch für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist.

Bisher war die Zulassung für Mittwoch erwartet worden. Sollten die EMA-Experten grünes Licht geben, muss offiziell die EU-Kommission noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache.

Bisher ist der Impfstoff von Pfizer und Biontech in der EU nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Doch in Israel und auch in den USA dürfen damit ebenso bereits Kinder ab fünf Jahren geimpft werden.

"Off-Label"-Impfung

In Österreich können Fünf- bis Elfjährige aber bereits "Off-Label" die Corona-Schutzimpfung erhalten. Interessierte Eltern müssen dafür einen Arzt suchen, der die Impfung beim Nachwuchs durchführt. In Wien gibt es außerdem seit vergangener Woche im Austria Center eine eigene Impfstraße für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Auch hierbei handelt es sich um eine "Off-Label"-Anwendung.

In Niederösterreich können Eltern ihre unter Zwölfjährigen in Hinblick auf die erwartete, baldige Zulassung für eine Corona-Impfung vorregistrieren. Auch in Oberösterreich sind die Vorbereitungen für einen baldigen Start der Kinderimpfung angelaufen, Eltern können ihren Nachwuchs vormerken lassen.