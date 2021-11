Auch Israel hat am Dienstag mit der Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Bereits am Vortag wurde Kinder an einigen Orten der Impfstoff von BioNTech/Pfizer verabreicht, sie erhalten wie in den USA oder auch in Wien ein Drittel der Erwachsenendosis. Der Corona-Beauftragte des Landes, Salman Sarka, sprach von einer "Feier für Kinder und Eltern, die ihre Kinder nun schützen können".

In Israel gibt es rund 1,2 Millionen Kinder zwischen 5 und 11 Jahren und Tausende Impftermine wurden bereits gebucht. Viele Eltern zögern aber, ihre Kinder immunisieren zu lassen. In Umfragen gaben in den vergangenen Wochen laut Tagesschau nur 40 bis 50 Prozent der befragten Erziehungsberechtigten an, ihre Kinder impfen lassen zu wollen.