Wieder mehr Unfälle auf dem Schulweg als im Jahr 2021

Die Zahl der Schulwegunfälle in Österreich hat im Vorjahr gegenüber 2021 wieder zugenommen. Nach Angaben des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) stieg die Zahl um 62 auf 418. Im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 waren es aber noch immer um 92 weniger. Jeder vierte Schulwegunfall ereignete sich demnach in den Monaten Mai und Juni. Der VCÖ fordert verstärkte Maßnahmen zur Schulwegsicherheit, wenn Kinder zu Fuß gehen oder mit dem Rad in die Schule fahren.

Weniger Unfälle wegen Home-Schooling

434 Kinder wurden 2022 bei Verkehrsunfällen am Schulweg verletzt, ein Kind starb. Im Vergleich zu 2021 und 2020, als es pandemiebedingt viel Home-Schooling gab, nahm die Zahl der bei Schulwegunfällen verletzten Kinder um 69 beziehungsweise 142 zu, im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 wurden um 142 Kinder weniger bei Verkehrsunfällen am Schulweg verletzt, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigte.

➤ Lesen Sie hier mehr zum Thema "Rechts abbiegen in Wien"

➤ Hätten Sie die Mathe-Matura geschafft?