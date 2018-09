Schulweg: Eltern als wichtige Lehrer

Der erste Schultag birgt so einige Herausforderungen in sich. Damit der Weg in die Klasse auch sicher absolviert wird, verteilte der KURIER am Montag vor Schulen Stundenpläne, die Verkehrsregeln und Tipps beinhalten. Zudem sicherte die Wiener Polizei gefährliche Straßenquerungen.

So auch bei der Volksschule in der Börsegasse. Um 8.15 Uhr positionierten sich die Beamten vor einem Zebrastreifen und kontrollierten die Autofahrer. Nach einer Dreiviertelstunde gab es einige Abmahnungen, abgestraft wurde jedoch niemand. „Uns geht es ja um die Prävention“, sagt Alexander Schönauer, Abteilungsinspektor der Landesverkehrsabteilung. Geachtet wurde laut Schönauer „primär auf die Personenbeförderung“. Also ob Kindersitze vorhanden und die Insassen angegurtet sind. Außerdem wurde darauf geschaut, ob Fahrzeuge rechtswidrig stehen bleiben. Dies würden vor allem Eltern in Stresssituation oft machen. Lasermessungen wurden vor der Volksschule keine durchgeführt. „Das kommt immer auf die Standörtlichkeit an“, erklärt Schönauer.