„Wie kitschig ist das denn?“

Handschrift hin oder her: Heute steht das Bild im Vordergrund. Dabei waren die Anfänge der „Ansichtskarte“ frei von jeglicher Ansicht. Die „Correspondenz-Karte“, in den 1860er Jahren in Deutschland erfunden, war zu Beginn hauptsächlich Textmedium. Erst im Lauf der Zeit wurden die Bilder dominanter.

Zeit der Nostalgiker

Um die Jahrhundertwende kam die Blütezeit der Ansichtskarte: „Ihre Verfügbarkeit und der weltweite Vertrieb machten die illustrierte Postkarte zum ersten globalen Bildmedium schlechthin“, sagt der Historiker Sándor Békési vom Wien Museum. Es war eine Zeit, in der in Europas Städten so gut wie jede größere Straße und jeder Platz seine eigene Postkarte hatte. Es war eine Zeit für Nostalgiker.