Oberrabbiner Eisenberg: "Ich bin ein Narr ohne Narrenfreiheit"

Sie schreiben, dass Sie in Pension sind und deshalb kein Vorbild sein müssen.

Hab ich das wirklich geschrieben?

Ja, das steht im Buch (S. 34).

Ich bin eigentlich in Halbpension. Frühstück und Mittagessen gibt’s noch, Nachtmahl schon nicht mehr. Ein Rabbiner bleibt ja immer Rabbiner, auch wenn er keine Funktion in der Gemeinde mehr hat. Falls ich das mit dem Vorbild wirklich geschrieben habe, ziehe ich es wieder zurück. Ich werde vielleicht nicht mehr so beobachtet. Aber, obwohl ich Narr bin, habe ich trotzdem keine Narrenfreiheit. Es ist nicht so, dass ich, weil ich keine Funktion mehr habe, jetzt plötzlich am Sabbat arbeite oder Schwein esse. Ich kann die Dinge jedoch ein wenig gelassener angehen.

Das hat nicht nur mit Ihrer Position, sondern mit Ihnen als gläubiger Jude zu tun.

Ja, aber auch ein gläubiger Jude kann etwas Falsches machen und gläubiger Jude bleiben. Bei streng Orthodoxen kommt es vor, dass jemand, der nicht mehr gläubig ist, ausgeschlossen wird, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Aber gerade ihm sollte man mit noch mehr Liebe entgegenkommen. Gott hat auch die gern, die seine Gebote nicht befolgen, vielleicht sogar mehr, weil er sich insgeheim wünscht, dass sie zurückkehren.

Als Jude bleibt man ja immer Jude, auch wenn man Teil einer anderen Religion werden möchte.

Ja. Das ist auch ein bisserl eine Vereinnahmung. Etwa der Kardinal von Paris, Jean-Marie Lustiger, der in der Schoah in einem Kloster gerettet wurde. Er konvertierte zum Christentum, fühlte sich aber immer auch als Jude. Ich glaube, man kann ein bisserl beides sein. Wenn jemand zum Judentum konvertiert, muss er viel lernen und einiges dafür tun, anders als jemand, der zurückkommen will.