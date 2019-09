Dieser Mann weiß, was Sie brauchen

Damit begann das großflächige Sterben der kleinen Händler – unabhängig davon, ob es stimmt, dass man für deren Qualität und Fachwissen stets mehr als im Baumarkt bezahlt. „Entweder erwischen die Leute dort das Falsche, oder sie kaufen mindere Qualität, die schneller kaputtgeht. Es ist günstiger, sie gehen gleich zum Fachhändler.“

Die meisten Produkte, die man hier findet, hätten im Selbstbedienungsregal keine Chance, glaubt Schatzer, weil die Kunden ohne Beratung immer nach dem Preis entscheiden. „Man muss ihnen erklären, was hinter dem Produkt steckt. Ich kenne die meisten meiner Lieferanten persönlich und weiß, wie sie produzieren.“ Er schwärmt von einer kleinen Messermanufaktur, nach wie vor in Familienbesitz. „Ein gut geschmiedetes Messer gibt es bei mir ab 50 Euro aufwärts. Die Leute wissen leider nicht, dass der große Mitbewerber, bei dem ein geschmiedetes Messer nur 20 Euro kostet, in Asien maschinell produzieren lässt.“ Und dann ist da das Wissen um den richtigen Umgang mit den Waren. „Ein Messer muss regelmäßig gebürstet werden. Dann können Sie es an die übernächste Generation vererben. Für diese Informationen brauchen Sie einen Fachhändler.“

„Händler wie wir wären die Lösung für viele Umweltprobleme“, sinniert Herr Schatzer vor sich hin, während er eine kleine schwarze Pfanne, in der man genau ein Spiegelei braten kann, andächtig in Zeitungspapier packt. Mit der gleichen Sorgfalt, als hätte man eine ganze Küchenausstattung gekauft.

Klasse statt Masse: 12.000 Produkte auf 160 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Ewald Schatzer in seiner Eisenwarenhandlung auf der Josefstädterstraße an. 1864 wurde das Geschäft gegründet, es gibt bereits einen Nachfolger, der übernimmt, wenn Herr Schatzer in Pension geht. Grandia GmbH 1080 Wien, Josefstädterstraße 50 Tel: (01) 405 27 51. Di–Fr 9.30-18 Uhr, Sa 9.30–16 Uhr. office@klassestattmasse.at.

