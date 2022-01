Wie ich eine Telefon-Betrügerin abblitzen ließ

Außerdem ist die Stimme ja so freundlich und will einem bestimmt helfen. Nur verbirgt sich dahinter oft eine Betrugsmasche, die vielfach gar nicht der Polizei gemeldet wird, weil die daraufhin monatlich vom Konto abgebuchten Beträge relativ klein sind. Jetzt macht aber Kleinvieh mit zweistelligen Eurobeträgen auch Mist, sonst würden es diese Betrüger ja gar nicht erst versuchen.

Mein Telefonat mit Sabine ...

Was man dagegen machen kann? Eigentlich nicht viel. Wenn es aber meine Zeit und Laune erlauben, lässt sich schon auch mal ein Spaß aus so einem Anruf machen. Mit dem erfreulichen Nebeneffekt, die Betrügerin am anderen Ende der Leitung zumindest zu blockieren, damit sie in dieser Zeit niemanden anderen betrügen kann.

Sabine hieß sie also, die Dame am Telefon. Und wie ich da so interessiert nachfragte, woher sie denn meine Daten hätte und was mir denn eine Verlängerung bringen würde, ahnte sie wohl noch nicht, dass sie mich bald übel beschimpfen würde. Vielmehr steigerten wir uns im Gespräch von einem möglichen Gewinn zum nächsten, am Ende fragte ich, ob es denn auch eine Insel in der Südsee gebe. Weil wenn ich diese dann gewinnen würde, wäre es mein größter Wunsch, sie, Sabine nämlich, dorthin mitzunehmen.

... dauerte länger

Na sehr gerne würde sie das machen, wenn ich doch jetzt endlich meine Kontakt- und Kontodaten herausgeben würde, schließlich warten noch andere "Kunden der Klassenlotterie" auf ihr Service. Ich begann hingegen darüber zu sprechen, welche Bücher ich denn unbedingt einpacken müsse. Fragen nach ihrem Leseverhalten blieben unbeantwortet.

Gute zehn Minuten waren da schon vergangen - wohl eine Ewigkeit in der Realität einer betrügerischen Telefon-Keilerin, deren Anrufe vermutlich (hoffentlich!) in den allermeisten Fällen nach dem ersten oder zweiten Satz abgebrochen werden. Aber noch immer gab es einen Funken Hoffnung in ihr, die Zeit wollte schließlich nicht verschwendet sein. Also begann sie zu flirten, stellte mir sogar einen Insel-Besuch im Bikini in Aussicht.

Damit war für mich das Ende des Gesprächs erreicht. Ob es ihr denn nicht schlecht dabei gehe, Menschen um ihr Geld zu bringen, fragte ich? Was ich damit meine, so ihre Antwort, um gleich darauf mit einer Schimpftirade zu beginnen, was ich doch nicht für ein schlechter Mensch sei.

Ob mir das mit John oder Stewart, den Finanzberatern aus Großbritannien, die mir ständig ein Investment in Bitcoin andrehen wollen, auch gelingt? Wenn das nächste Mal das Handy läutet, werde ich es zumindest versuchen.