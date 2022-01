Plötzlicher Corona-Lockdown: Das vermutlich längste Date der Welt

Mit Videos aus einem - laut ihren Angaben - unfreiwillig verlängerten Date hat eine Frau in China großes Interesse in sozialen Medien ausgelöst. Wie die chinesische Zeitung "The Paper" und andere Medien übereinstimmend berichteten, habe die Familie der Frau dieser ein Date mit einem Mann verschafft, der sie zum Kennenlernen für ein Abendessen zu sich nach Hause eingeladen habe. Ein plötzlicher Corona-Lockdown in der Stadt Zhengzhou habe dieses Treffen dann aber verlängert.

Die Frau konnte wegen des ausgerufenen Lockdowns die Wohnung des Mannes nicht mehr verlassen. Sie begann darauf, Videos vom "längsten ersten Date ihres Lebens" zu posten, die millionenfach geteilt wurden. Die Frau saß demnach seit dem 9. Jänner für mehrere Tage in der Wohnung fest. Wie lange sie dort ausharren musste, war unklar.

Mindestens fünf Tage

Das vorerst letzte Video, das die beiden Kennenlern-Willigen bei einem Feuertopf-Essen zeigte, veröffentlichte die Frau am Mittwoch. Trotz der Nähe und viel Zeit zum Reden zündete es aber offenbar nicht zwischen den beiden. Es sei alles ziemlich gut, allerdings sei der Mann "so stumm wie eine Holzpuppe", beschrieb die Frau sein Verhalten in ihren Videos. Sein Essen sei "mittelmäßig". Es sei aber toll, dass er überhaupt für sie koche. Der Mann selbst kam in den Videos nicht zu Wort.

Die Frau war nach eigenen Angaben extra aus der rund 1.000 Kilometer entfernten Stadt Guangzhou zurück in ihre Heimatstadt Zhengzhou gereist, um auf Wunsch ihrer Familie mehrere Männer kennenzulernen. Aus Rücksicht auf den Mann habe sie einige ihrer Videos bereits wieder gelöscht. China verfolgt eine strikte Null-Corona-Politik. Schon mehrfach wurden ganze Millionenstädte wegen einzelner Corona-Fälle in einen kompletten Lockdown geschickt.