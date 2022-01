Unsichere Welt, selbstsicheres China

Drei sehr entscheidende dieser Administrationen werden neu gewählt – mit möglichen gravierenden Auswirkungen über das jeweilige Land hinaus. In Frankreich stellt sich Emmanuel Macron der Wiederwahl – und die ist alles andere als sicher, auch wenn die sich zersplitternde Rechte seine Chancen erhöht. Aber in der Stichwahl kann immer alles anders sein. Für Europa ist’s eine Zitterpartie, denn nach dem erwähnten Merkel-Abgang gilt der Franzose als letzte „alte“ und sogar visionäre Konstante in EU-Europa.

Eine andere Art der Konstante stellt Viktor Orbán dar, der im Frühjahr in Wahlen geht – an ihm droht EU-Europa zu zerreißen. Nun steht ihm erstmals eine geeinte Opposition gegenüber, was ihn noch mehr dazu treiben wird, sich auf Kosten der EU zu profilieren. Und was allenfalls nach ihm kommt in Ungarn, man wird sehen.

In den USA wird Midterm-gewählt, und diese Wahl gilt als Aufwärmen für die Republikaner und eine Wiederwahl, Gott möge behüten, Donald Trumps in zwei Jahren. Um das zu verhindern, muss sein Nachfolger einige Gänge zulegen – Joe Biden hat ein ganz, ganz schwaches erstes Dienstjahr abgeliefert.

Wie gut hat’s da China: Es hat zwar auch noch mit dem Virus zu kämpfen, steckt sonst aber zunehmend und wie nebenher die Welt in die Tasche. Auch 2022.