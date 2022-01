Außenpolitischer Ausblick: Wahlen, Wahlen, Wahlen

Der Startschuss zum internationalen Wahlmarathon fällt in Guterres’ Heimat: Am 30. Jänner finden in Portugal vorgezogene Neuwahlen statt, weil der Budgetentwurf der amtierenden Regierung im Parlament mehrheitlich abgelehnt wurde. Nun muss der sozialistische Ministerpräsident António Costa sein Amt bereits zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende der Legislaturperiode verteidigen. Viel ändern dürfte sich dabei an den Mehrheitsverhältnissen nicht, Costa steht in sämtlichen Umfragen weiter an der Spitze.