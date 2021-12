Unbeliebt

Der Partido Liberal, Bolsonaro neue politische Heimat, ist die drittgrößte Partei in der brasilianischen Abgeordnetenkammer. Sie gilt als Mehrheitsbeschaffer und ging in der Vergangenheit wechselnde Allianzen ein. So unterstützte die konservative Partei auch die Regierungen der sozialdemokratischen Arbeiterpartei von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Auf diesen könnte Bolsonaro, der vor allem wegen seines leichtfertigen Umgangs mit Corona derzeit nur auf 22 Prozent Zustimmung kommt, bei den Präsidentenwahlen treffen. In Umfragen liegt Lula da Silva klar voran, er hat seine Kandidatur aber noch nicht offiziell erklärt.