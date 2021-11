Ein Impfwunder rettet Rios Karneval

Und das alles trotz eines Präsidenten Jair Bolsonaro, der bis heute an seiner Impfskepsis festhält. Obwohl er im Sommer 2020 selbst an Covid-19 erkrankte. Sowohl die breite Bevölkerung als auch die Landesregierungen haben sich ohnehin von Bolsonaro emanzipiert und sind impffreundlich eingestellt. Sie wissen Impfschutz wegen der vielen Tropenkrankheiten traditionell zu schätzen.

Nun blicken die Brasilianer verwundert nach Europa, das viel reicher ist und wo wirksamere Vakzine zur Verfügung stehen als der in Brasilien hauptsächlich genutzte CoronaVac-Impfstoff aus China. Dass Deutschland oder Österreich viel langsamer durchimpfen, können sie nicht verstehen.

In den nächsten Wochen kehrt der Karneval zurück nach Brasilien. Keine andere Veranstaltung könnte nach der langen Zeit der Entbehrungen die Lebensfreude derart zurück-bringen: „Die Menschen waren lange eingeschlossen in ihren eigenen vier Wänden, so etwas macht depressiv. Und der Karneval beendet die Depression der Menschen“, ist Samba-Königin David überzeugt.