Bitcoin & Co.: Starke Schwankungen, trotzdem sattes Plus

Die "Krypto-Leitwährung" Bitcoin hat heuer deutliche Kursgewinne eingefahren, auf Jahressicht waren es rund 63 Prozent. Allerdings war das Jahr von starken Schwankungen geprägt. So stand der Bitcoin Anfang des Jahres bei rund 29.000 Dollar, kletterte jedoch bis April auf knapp 64.000 Dollar - ein Wert der erst im November wieder knapp übertroffen wurde, und dies erst nach einem Fall unter die Marke von 30.000 Dollar im Juli.

Das bisherige Allzeithoch erreichte der Bitcoin dann Mitte November, es schwankte je nach Handelsplatz um die runde Marke von 69.000 Dollar. Zum Jahresende hin korrigierte der Bitcoin dagegen erneut um gut 30 Prozent nach unten und notiert aktuell bei rund 47.000 Dollar.

"Insgesamt haben sich die Kryptomärkte in 2021 sehr positiv entwickelt", sagt Marcus Dapp, Head of Research bei Bitcoin Suisse, zur Schweizer Nachrichtenagentur AWP. Das Wachstum habe auf breiter Front stattgefunden und die institutionelle Nachfrage sei weiterhin am Ansteigen. "Inzwischen werden mehr als 7 Prozent aller Bitcoin von ETFs, Regierungen sowie Unternehmen gehalten", erläutert Dapp.

Als Trendsetter hat der Bitcoin jeweils die Richtung im Kryptomarkt weitgehend vorgegeben. Allerdings lag bereits im Mai sein Anteil am Gesamtmarkt nur noch bei etwas mehr als 40 Prozent, trotz einer Kursverdoppelung im selben Zeitraum. Seitdem bewegt sich der Marktanteil zwischen 40 und 50 Prozent, wobei Phasen mit tieferen Kursen tendenziell mit einer höheren Dominanz verbunden waren.

Boden gewonnen hat dagegen die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH). Diese wird wie der Bitcoin durch ein dezentrales Netzwerk erzeugt und verwaltet, dieses kann aber darüber hinaus Verträge auf der Blockchain abbilden und automatisch abwickeln. Auch dank dieser Fähigkeit und der damit verbundenen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich "Decentralized Finance", kurz "DeFi", und bei "Non-Fungible-Token" (NFT) verdoppelte sich der Anteil von Ether am Gesamtmarkt von knapp 11 Prozent Anfang 2021 auf derzeit 20 Prozent. Aktuell kostet ein Ether rund 3.700 Dollar, was seit Jahresbeginn etwa einer Verfünffachung entspricht.