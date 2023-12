Wetterwarnung: Schneefälle sorgen für Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle

Probleme auch in Bayern

Schnee und Eis haben auch im Süden Bayerns auf den Straßen und im Zugverkehr für Chaos gesorgt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht auf Samstag gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. Auch die Verbindungen von Österreich sind betroffen. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.

U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren in München zunächst auch nicht mehr. Auf den Straßen im südlichen Bayern gab es zahlreiche Unfälle - bei den meisten blieb es laut Polizei bei Sachschäden. Die Polizei von Oberbayern Süd forderte die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben.

Am Freitag waren bereits am Flughafen München mehr als 150 Starts und Landungen witterungsbedingt abgesagt worden. Gründe dafür seien Schneefall und niedrige Temperaturen am Flughafen gewesen, sagte ein Sprecher.

