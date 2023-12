Wintereinbruch: Für Samstag werden Verkehrswarnungen ausgegeben

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Afsinag) hat am Freitag in einer Aussendung vor einem erneuten Wintereinbruch gewarnt, der sich insbesondere in hohen Lagen, wie etwa auf der Tauernautobahn (A10) bemerkbar machen wird. Hier sind laut aktuellen Prognosen übers Wochenende bis zu einem Meter Neuschnee möglich, wobei die dafür verantwortlichen Niederschläge in der Nacht auf Samstag erwartet werden.

