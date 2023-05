So wird das Wetter diese Woche

Zu nass, zu kalt, zu wenig Sonne – diese Worte fassen den diesjährigen April zusammen, beschreiben aber auch den bisherigen Mai und die aktuelle Wetterlage sehr gut.

Und daran wird sich zumindest vorerst noch nichts ändern, denn auch in den nächsten Tagen sorgen Tiefs von Italien bis nach Polen für viel Regen und deutlich unterkühltes Wetter.

Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale liegen die Höchstwerte am Mittwoch gar häufig nur im einstelligen Bereich. Von Frühsommer im Wonnemonat Mai ist also in dieser Woche noch nichts zu sehen, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels.