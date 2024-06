Während am Samstag in Bayern Katastrophenalarm ausgerufen wurde, sind auch die Pegelstände von Inn und Donau in Oberösterreich gestiegen.

Unwetter: Angespannte Lage am Inn, Hangrutsch in Osttirol

Während am Samstag in zehn Gemeinden Bayerns wegen übergelaufener Flüsse und Bäche der Katastrophenalarm ausgerufen wurde, sind auch die Pegelstände von Inn und Donau in Oberösterreich gestiegen. In Schärding und in Linz wurde vorsorglich der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Sonntagfrüh konnte die Feuerwehr Schärding aber Entwarnung geben. "Es gab kein Hochwasser, auch wenn der Inn leicht über die Ufer getreten ist“, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner zur APA.

Innlände unter Wasser In der Nacht auf Sonntag erreichte eine Hochwasserwelle aus Deutschland den Inn. Um Mitternacht habe der Pegel einen Höchststand von fünf Metern erreicht. Die Innlände sei etwa 50 Zentimeter überschwemmt worden, schilderte Furtner. Nun sei die Hochwassersituation aber wieder entspannt. Der Pegel des Inns lag Sonntagfrüh bei 4,6 Metern. Der hydrografische Dienst prognostiziere zwar in den kommenden 24 Stunden wieder eine kleine Welle, sagte der Feuerwehr-Kommandant. Doch für Schärding erwarte man aber kein Hochwasser.

Für den Ernstfall standen in Schärding bereits 6.000 gefüllte Sandsäcke und weitere 30.000 leere bereit. Diese kamen aber nicht zum Einsatz. Häuser waren von der kleinen Überflutung an der Innlände nicht betroffen. Die Innlände wurde vorsorglich gesperrt und die Tore der Altstadt geschlossen. Montag oder Dienstag nächste Welle Auch in Linz wurde am Samstag der erste Teil des mobilen Hochwasserschutz vorsorglich aufgebaut. In der Nacht erreichte die Donau einen Wasserstand von 540 Zentimetern, dieser ging in der Früh jedoch wieder leicht zurück. Zur Einordnung: Voralarm wird bei 550 Zentimetern ausgegeben. Ab einem Pegel von 6,8 Metern würde die Donau in Alturfahr und beim Urfahranermarkt-Gelände über die Ufer treten. Laut Vorhersage des Hydrografischen Dienstes dürfte der Pegel in Linz aber erst Montag oder Dienstag wieder ansteigen.

Hangrutsch in Osttirol Tirol ist bisher von schwerwiegenden Folgen der starken Regenfälle verschont geblieben. Jedoch ist nach einem Hangrutsch in Außervillgraten in Osttirol am Samstagabend ein Wohnhaus vorsorglich evakuiert worden. Hinter dem Anwesen waren nach Polizeiangaben etwa 2.000 Kubikmeter Erdreich abgerutscht. Auslöser waren die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Es entstand kein Personenschaden. Auch das Wohnhaus blieb vorerst unbeschädigt. Die Erschließungsstraße im Ortsteil Versellerberg wurde gesperrt. Die Maßnahmen wurden nach Besichtigung der Lage an Ort und Stelle durch einen Sachverständigen des Landes Tirol verhängt.