Schwerer Verkehrsunfall und Hochwasser im oststeirischen Burgau

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Burgau und aus Nachbarorten waren an der Unfallstelle im Einsatz. Zeitgleich waren rund 80 Einsatzkräfte waren mit überschwemmten Straßenzügen in der Gemeinde Burgau beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, traten in Folge schwerer Regenfälle Flüsse und Bäche über die Ufer. Das Wasser floss auch in Keller und Innenhöfe von Häusern. Neben Pumparbeiten wurden Sandsäcke eingesetzt, die Gemeinde errichtete an zwei Stellen mobilen Hochwasserschutz.